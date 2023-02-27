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Сегодня, 11:10

«Месси все еще лучше». Хасбик сравнил Роналду с Лео и собрал более 21 миллиона просмотров

Пост Хасбика с Роналду собрал более 21 миллиона просмотров
Виктория Кравченко
Хасбик.
Фото Соцсети
Соцсети Хасбика.
Фото Соцсети
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Популярный видеоблогер Хасбик в своих соцсетях опубликовал фото нападающего сборной Португалии и «Аль-Насра» Криштиану Роналду с провокационной подписью: «Месси все еще лучше».

Соцсети Хасбика. Фото Соцсети
Соцсети Хасбика.
Фото Соцсети

Запись видеоброгера в Twitter собрала 21,8 миллиона просмотров.

Под этим постом Хасбик добавил, что Эрлин Холлан также лучше португальца.

Хасбик ростом 93 см начал набирать популярность в 2019 году. В 2022 году он подписал пятилетний контракт с UFC. Осенью прошлого года Хасбик провел встречу с фанатами в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Криштиану Роналду
Лионель Месси
Хасбулла Магомедов (Хасбик)
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