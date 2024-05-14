Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области

Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом сообщил врио главы региона Георгий Филимонов на оперативном совещании в местном правительстве.

«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», — сказал Филимонов.

Чиновник также доавбил, что это решение символичное и в политическом смысле заслуживает особого внимания. Помимо спорта и патриотического воспитания Поветкин будет следить за реализацией нацпроекта «Молодежь России», а также курировать программы, связанные с продвижением фольклора и культуры Русского Севера.