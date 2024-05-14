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Сегодня, 15:34

Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области

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Олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин назначен заместителем губернатора Вологодской области. Об этом сообщил врио главы региона Георгий Филимонов на оперативном совещании в местном правительстве.

«Александр Поветкин будет отвечать за большой блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни», — сказал Филимонов.

Чиновник также доавбил, что это решение символичное и в политическом смысле заслуживает особого внимания. Помимо спорта и патриотического воспитания Поветкин будет следить за реализацией нацпроекта «Молодежь России», а также курировать программы, связанные с продвижением фольклора и культуры Русского Севера.

Источник: https://www.interfax.ru/russia/960372
Бокс
Александр Поветкин
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