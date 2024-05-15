Поветкин: «Хочется, чтобы молодежь росла трезвой, здоровой и сильной»

Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) рассказал, какие задачи будет преследовать на посту заместителя губернатора Вологодской области.

«Направления моей работы — молодежь, патриотизм, спорт. Хочется, чтобы молодежь росла трезвой, здоровой и сильной, надо вести здоровый образ жизни. Молодежь и спорт — это будущее нашей страны. Спортсмены — интеллигентные, добрые, они всегда уважают старших, любят и отстаивают честь своей родины», — приводит слова Поветкина ТАСС.

Во вторник, 14 мая, стало известно о том, что Поветкин был назначен заместителем губернатора Вологодской области. 44-летний спортсмен будет отвечать за блок вопросов, связанный с патриотическим воспитанием молодежи, привлечением вологжан к спорту и здоровому образу жизни.