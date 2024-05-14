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Повышение лимитов СБП с 1 мая: что нужно знать и сколько переводить

Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
С 1 мая этого года вступают в силу изменения в закон «О банках и банковской деятельности», принятые в 2023 году.
Фото Global Look Press
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С 1 мая 2024 года вступили в силу изменения в закон «О банках и банковской деятельности», принятые в 2023 году. Теперь лимит бесплатных переводов через Систему быстрых платежей (СБП) увеличится в 300 раз — со 100 тысяч до 30 миллионов рублей в месяц.

До этого перевести самому себе без комиссии можно до 100 тысяч рублей в месяц. После вступления в силу изменений в закон граждане могут переводить до 30 миллионов рублей через СБП.

Воспользоваться новым лимитом смогут клиенты более чем 200 банков. Данные функции предусмотрены во многих мобильных банках для клиентов, подключенных к Системе быстрых платежей. Увеличенный лимит будет действовать только на онлайн-переводы через СБП по номеру телефона и номеру счета.

При этом новые правила не будут распространяться на переводы, которые человек совершает в отделениях банка, а также на переводы по номеру карты.

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