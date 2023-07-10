Появилось видео Костомарова за пределами больницы

Сегодня, 10 июня, издание Super запечатлело российского фигуриста Романа Костомарова за пределами больницы. На видео видно, как спортсмен в сопровождении супруги Оксаны Допниной прогуливаются по улице.

6 июля Костомарова выписали из больницы после 175 дней лечения. Затем РИА «Новости» сообщали, что фигурист через неделю продолжит процесс протезирования рук в больнице.

Ранее фигурист публиковал видео о том, как проходит его восстановление. Он показывал свои тренировки на велотренажере и беговой дорожке в протезах.