Поздняков назвал произволом предложенные МОК критерии допуска россиян

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что критерии допуска российских спортсменов к зарубежным соревнованиям, предложенные МОК, являются произволом.

«На сегодняшний день те несправедливые и юридически ничтожные условия, не прописанные ни в одном из разделов Олимпийской хартии, — это произвол со стороны МОК. И мы будем добиваться изменения этих условий», — цитирует Позднякова ТАСС.