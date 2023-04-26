Поздняков назвал произволом предложенные МОК критерии допуска россиян

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Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков считает, что критерии допуска российских спортсменов к зарубежным соревнованиям, предложенные МОК, являются произволом.
«На сегодняшний день те несправедливые и юридически ничтожные условия, не прописанные ни в одном из разделов Олимпийской хартии, — это произвол со стороны МОК. И мы будем добиваться изменения этих условий», — цитирует Позднякова ТАСС.
28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к стартам российских атлетов, не поддерживающих СВО, в нейтральном статусе. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.