Поздняков прокомментировал слухи о мобилизации спортсменов цитатой из «Собачьего сердца»

Глава ОКР Станислав Поздняков на Всероссийском форуме Олимпийских советов прокомментировал информацию о получении представителями разных видов спорта мобилизационных предписаний.

— В СМИ гуляет много слухов по вопросам мобилизации, вплоть до того, что будут формироваться некие специальные подразделения из спортсменов, — сказал Поздняков. — Но как говорил герой «Собачьего сердца»: «Не читайте до обеда советских газет». Давайте относиться к информации, которую получаем в различных каналах и непроверенных СМИ, как к информационному фону, не имеющему ничего общего с официальной позицией властей, в том числе Минобороны. Уверен, что представители госструктур имеют четкий ответ на этот вопрос. Резюмируя, могу сказать, что в Конституции РФ четко прописана статья о том, что защита родины является обязанностью каждого гражданина. На этом дискуссию можно остановить.