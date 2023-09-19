Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 10:47

Поздняков считает, что санкции МОК к спортсменам ЦСКА связаны с недобросовестной конкуренцией

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции МОК к спортсменам ЦСКА являются несправедливыми. Он отметил, что армейский клуб сыграл ключевую роль в начале 90-х.

«Видимо, именно с этим связаны несправедливые санкции, которые ввел МОК. Налицо недобросовестная конкуренция, но мы не будем просто так смотреть на это, а станем доказывать ущербность и ошибочность таких действий», — цитирует Позднякова ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Ранее Поздняков также рассказал, что МОК специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду.

Источник: https://tass.ru/sport/18781797
Станислав Поздняков
3
0
Читайте также
Футболистка Эрмосо сделала заявление о непопадании в состав сборной Испании после скандала с поцелуем
Украинец Михайлов отказался фотографироваться с россиянином Усмановым на награждении ЧМ-2023
Во Львове проведут проверку после попытки задержать мужчину в военкомате
СМИ сообщили об изменении отношения бойцов ВСУ к российским военнослужащим
Преподаватель игры на гитаре совратил ученицу на занятии в Ленобласти
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Костюшкина: Спортивная карьера / Дружба с Началовой
«Реал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Торпедо» Ларионова прервало победную серию
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Валенсия» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
СКА проиграл «Динамо» и потерпел четвертое поражение подряд
«Торпедо» Ларионова пока не проигрывает / Первое Зеленое дерби
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Московское «Динамо» по всем статьям переиграло армейцев
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
СКА снова отдал Мичкова в аренду «Сочи»
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Зачем в сборной делят деньги и почему бежала Горбачева? Эфир с Поповой
КХЛ оштрафовала Романа Ротенберга на 300 тысяч
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Поздняков считает, что существует большая разница по финансированию из-за санкций в 2018 и 2023 годах
Матыцин: «В случае допуска на Олимпиаду-2024 в Париже смогут выступить 108 спортсменов»
Депутат Свищев: «Россия является объемным рынком, в том числе и для УЕФА»
Российский футбол не ждут в Европе. Пора уходить в Азию?
Гаджиев заявил, что президент УЕФА всегда был достаточно лоялен к России
Газзаев заявил, что нельзя обойтись без участия России в мировой футбольной жизни
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медики спасли участницу Московского марафона, которая потеряла сознание на финише