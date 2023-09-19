Поздняков считает, что санкции МОК к спортсменам ЦСКА связаны с недобросовестной конкуренцией

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что санкции МОК к спортсменам ЦСКА являются несправедливыми. Он отметил, что армейский клуб сыграл ключевую роль в начале 90-х.

«Видимо, именно с этим связаны несправедливые санкции, которые ввел МОК. Налицо недобросовестная конкуренция, но мы не будем просто так смотреть на это, а станем доказывать ущербность и ошибочность таких действий», — цитирует Позднякова ТАСС.

В марте 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал допускать к международным соревнованиям тех спортсменов из России, которые не выражали поддержку СВО и не имеют отношения к военным структурам. При этом рекомендации не относятся к командным видам спорта.

Ранее Поздняков также рассказал, что МОК специально ставит несправедливые условия допуска россиян на Олимпиаду.