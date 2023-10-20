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Сегодня, 12:47

Поздняков считает, что внимание Путина вдохновляет спортсменов и тренеров

Виктория Кравченко
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Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что внимание президента России Владимира Путина к спорту вдохновляет атлетов и тренеров.

«Форум удался, Россия действительно спортивная держава. Здесь у нас была возможность обсудить все аспекты развития спорта: и внутреннюю, и международную составляющую. Глава государства уделяет особое внимание спорту. Это вдохновляет всех спортсменов, тренеров, это большой кредит на будущее», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее Путин объяснил необходимость новых спортивных организаций, а также призвал к демократизации спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19072129
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