Поздняков считает, что внимание Путина вдохновляет спортсменов и тренеров

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что внимание президента России Владимира Путина к спорту вдохновляет атлетов и тренеров.

«Форум удался, Россия действительно спортивная держава. Здесь у нас была возможность обсудить все аспекты развития спорта: и внутреннюю, и международную составляющую. Глава государства уделяет особое внимание спорту. Это вдохновляет всех спортсменов, тренеров, это большой кредит на будущее», — цитирует Позднякова ТАСС.

Ранее Путин объяснил необходимость новых спортивных организаций, а также призвал к демократизации спорта.