Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 21:54

Пожар в спорткомплексе в Санкт-Петербурге локализовали на 800 кв. м

Алина Савинова
Telegram Дзен

В Санкт-Петербурге пожарные локализовали возгорание в неэксплуатируемом здании спорткомплекса на площади 800 квадратных метров, сообщает пресс-служба МЧС России.

Во вторник вечером появилась информация, что около футбольного стадиона «Газпром Арена» поднялись огромные столбы черного дыма. Позже выяснилось, что пожар произошел в здании Sport Palace на Крестовском острове, в котором располагался фитнес-клуб.

Изначально площадь возгорания составляла 200 «квадратов», однако огонь быстро распространялся и охватил большую территорию.

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Камала Харрис и Дональд Трамп проведут дебаты
Форвард «Валенсии» Рафа Мир отрицает обвинения в сексуальном насилии
За ночь над девятью регионами РФ уничтожили и перехватили 144 украинских БПЛА
У России отняли победу в Сочи-2014 через десять лет после Олимпийских игр. Что происходит
Прощание с актрисой Мариной Полицеймако пройдет в Театре на Таганке 12 сентября
Стало известно о дорогой недвижимости у арестованного за взятку военкома
Популярное видео
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Сегодня
Вчера
Неделя