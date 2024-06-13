Праздничные дни во второй половине 2024 года: когда дополнительные выходные

Как работаем и отдыхаем на День народного единства 2024?

После дополнительного выходного в связи с Днем России, который отмечается 12 июня, россиян до конца года ждет только один нерабочий праздник. В следующий раз в нашей стране отдыхать будут в связи с Днем народного единства, который празднуется 4 ноября.

В 2024 году дата выпадает на понедельник, он станет нерабочим. Однако ему будет предшествовать шестидневная рабочая неделя с 28 октября по 2 ноября. Таким образом, граждане РФ будут отдыхать в воскресенье, 3 ноября, и понедельник, 4 ноября.

В декабре этого года впервые новогодние каникулы начнутся раньше. А именно с воскресенья, 29 декабря. Им также будет предшествовать шестидневная рабочая неделя (с 23 по 28 декабря).