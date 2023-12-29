Праздничный концерт в Москве в новогоднюю ночь: программа мероприятий на Красной площади

Именно на Красной площади в Москве прогремит бой курантов, знаменующий начало Нового года. Однако встретить праздник здесь не получится. Красная площадь будет закрыта для посещения с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января, за исключением ГУМ-катка. Об этом москвичей и гостей столицы предупредило Главное управление МВД России.

Таким образом, желающие смогут провести новогоднюю ночь на главном катке Москвы: последний сеанс пройдет с 22:00 до 02:00. Цена на него составляет ровно 12024 рубля.

Что касается ГУМа, то 31 декабря магазин работает с 10:00 до 20:00. 1 января он будет закрыт, а с 2 по 8 января принимает посетителей с 10 до 22 часов.

Тем не менее, жители и гости города могут посетить в новогоднюю ночь мероприятия, которые пройдут по всей Москве. Праздничные программы ждут горожан и гостей столицы на 12 окружных площадках и в 21 парке культуры и отдыха.