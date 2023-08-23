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Сегодня, 09:00

Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в феврале

Как отдыхаем в феврале 2024 года на День защитника Отечества?
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Министерство труда и социальной защиты РФ, Соцсети
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Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтрудом, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. Следующий год будет високосным, поэтому на один рабочий день в феврале будет больше в сравнении с 2023-м.

Фото Минтруд России, Telegram

День защитника Отечества 23 февраля

В связи с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, запланированы нерабочие дни. В следующем году праздник выпадает на пятницу, с учетом последующих выходных, россияне будут отдыхать три дня (23, 24 и 25 февраля).

При этом 22 февраля (четверг) станет сокращенным рабочим днем. Так как год високосный, в феврале будет 29 дней, из которых 20 рабочих и 9 выходных и праздничных.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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