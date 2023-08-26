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Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в июне

Как отдыхаем в июне 2024 года на День России?
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото Министерство труда и социальной защиты РФ, Соцсети
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Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать.

Фото Минтруд России, Telegram

День России 12 июня

С 1992-го в первый месяц лета 12 июня ежегодно отмечается День России. Традиционно этот день считается нерабочим. Именно в эту дату в 1990-м на первом Съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете России, также было провозглашено главенство Конституции России.

В 2024-м праздник выпадает на среду. 11 июня (вторник) станет сокращенным рабочим днем. Так, в июне будет 30 день, из которых 19 рабочих и 11 выходных и праздничных.

Салют в&nbsp;Москве. Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

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