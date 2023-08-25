Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в мае

Как отдыхаем на День Труда и День Победы в мае?

Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать.

В мае будет 31 день, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных.

Фото Минтруд России, Telegram

Праздник Весны и Труда 1 мая

Апрель 2024-го закончится шестидневной рабочей неделей (с 22 по 27 апреля), 27 апреля выпадает на субботу, а следом уже идут длинные выходные в честь Праздника Весны и Труда. Выходными назначены следующие даты: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

День Победы 9 мая

В связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне россияне будут отдыхать четыре дня (с 9 по 12 мая). Также 8 мая станет сокращенным рабочим днем.