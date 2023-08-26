Праздники 2024: когда выходные и нерабочие дни в ноябре

Как отдыхаем на День народного единства 4 ноября?

Список праздников и выходных в следующем году, предложенный Минтруда РФ, подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. В 2024-м россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать.

Фото Минтруд России, Telegram

День народного единства 4 ноября

Из-за выходных в честь Дня народного единства россиян в конце октября и начале ноября ждет шестидневная рабочая неделя (с 28 октября по 2 ноября). Следом идут два нерабочих днях — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник). Первый рабочий день после выходных будет 5 ноября (вторник).

Так как россияне будут работать в субботу, 2 ноября, этот выходной день перенесут на вторник, 30 апреля, чтобы продлить майские праздники.