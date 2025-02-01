Праздники и выходные в феврале: когда рабочие и нерабочие дни

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В феврале 2025-го будет 20 рабочих и восемь выходных дней. Этот год не является високосным. Високосным годом был 2024-й, следующим будет 2028-й.
Традиционно День защитника Отечества ежегодно отмечается 23 февраля. В 2025 году эта дата выпадает на воскресенье. Положенный выходной в честь праздника перенесли на четверг, 8 мая.
Также 14 февраля отмечается День всех влюбленных. Но этот праздник не является официальным, поэтому дополнительных выходных не предусмотрено.
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