Праздники в мае 2024: сколько нерабочих дней

Сегодня, 15:00
Минтруд РФ предложил список праздничных и выходных дней в 2024 году. Постановление было подписано председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.
Отдыхать в связи с Праздником Весны и Труда, который выпадает на 1 мая, среду, начнут уже в апреле. С 22 по 27 апреля будет шестидневная рабочая неделя, а следом уже идут длинные выходные: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.
В связи с Днем Победы в Великой Отечественной войне россияне будут отдыхать четыре дня в период с 9 по 12 мая (с четверга по воскресенье). А 8 мая, среда, станет сокращенным рабочим днем.