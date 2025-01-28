Председатель ПСБ в ходе визита в Ярославскую область обсудил потребности региона в спортивных объектах

Председатель ВФЛА и вице-президент Олимпийского комитета России Петр Фрадков в ходе визита в Ярославскую область встретился с губернатором региона Михаилом Евраевым, министром спорта области Денисом Салтыковым, президентом Федерации легкой атлетики Ярославля Евгением Хрущевым и другими представителями региональной власти и спортивной сферы. Стороны обсудили потребности региона в спортивных объектах, в частности речь шла о необходимости реконструкции действующего легкоатлетического манежа «Ярославль» с использованием механизма ГЧП.

Также председатель ПСБ Фрадков и Михаил Евраев подписали соглашение о сотрудничестве между банком и областью на 5 лет, которое скрепило ранее достигнутые договоренности о планируемой смене адреса юридической и налоговой регистрации ПСБ. Документ предусматривает проведение комплекса мероприятий по созданию новой инфраструктуры в связи с релокацией более 5000 сотрудников банка и членов их семей и необходимой для этого социальной базы — детских садов, школ и медицинских учреждений, спортивной инфраструктуры.

«Сотрудничество с Ярославской областью имеет для ПСБ стратегическое значение. Уже сейчас в области работает крупный сервисный центр, а по общему количеству работающих здесь наших сотрудников регион является третьим в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Этот регион знаком банку и является перспективной площадкой для реализации инвестиционных и социальных проектов, переезд ряда подразделений ПСБ окажет позитивное влияние на социально-экономическую сферу, поможет привлечь дополнительное финансирование в коммерческие и социально значимые проекты региона, окажет мультипликативный эффект на все аспекты жизни и отрасли экономики. Процесс перемещения большого количества сотрудников с семьями потребует нескольких лет и решения множества логистических, инфраструктурных и кадровых вопросов, в том числе строительства необходимых для этого офисных и жилых площадей, и мы уже приступили к разработке концепции комплексного развития территории», — прокомментировал подписание Петр Фрадков.

«Наш регион и ПСБ — стратегические партнеры. Для Ярославской области это сотрудничество — большой импульс к развитию. Это не только налоги — это новый уровень финансового обслуживания населения, новые проекты в сферах культуры, образования, бизнеса. Это огромное количество новых рабочих мест, инвестиции в инфраструктуру и жилищное строительство», — отметил Михаил Евраев.