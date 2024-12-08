Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 13:30

Премьер Большого театра Родькин рассказал о моментах гордости за свою профессию

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Telegram Дзен

Премьер Большого театра Денис Родькин в интервью «СЭ» рассказал, что никогда не стеснялся выбора своей профессии.

— Сейчас абсолютно понятно, что балет — это мужская работа. А в детстве стеснялись говорить о том, что занимаетесь им?

— У меня никогда не было такого комплекса. Помню, что параллельно занимался футболом и балетом, и когда в итоге остановился на втором, то мой футбольный тренер был очень разочарован. Видел во мне потенциал. Учитель физкультуры в школе мог пошутить, громко произнося, что на урок пришел Нуреев или Барышников. Но меня это не обижало.

— Помните момент, когда вы поняли, что гордитесь своей профессией?

— Наверное, это моменты, когда приезжаешь за границу. Особенно в страны, с которыми у России исторически были сложные отношения. Например, мы выступаем в Лондоне, и зрители в зале восхищаются русским балетом, Россией. Есть такой момент гордости, что искусство, которым я занимаюсь, прославляет нашу страну, и все политические отношения отходят на второй план, когда на арене русский балет.

Денис Родькин. «За «Спартак» теряю по 2-2,5 килограмма». Интервью с премьером Большого театра Денисом Родькиным

Читайте также
Панарин стал первой звездой матча «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Медали и призовые Валиевой не распределили между российскими спортсменками
«Спартак» - «Пари НН», 7 декабря 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 18 тура РПЛ сезона 2024/2025
Украинские СМИ сообщили о попытках отговорить Залужного от участия в выборах
Трамп заявил о желании Зеленского заключить сделку с Россией
Путин наградил актрису Фрейндлих орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Сегодня
Вчера
Неделя