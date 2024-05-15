Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 16:59

Тяжело ранен премьер Словакии. Ранее он выступал за допуск российских спортсменов на Олимпиаду в Париже

В МВД Словакии подтвердили информацию о покушении на премьер-министра Фицо
Роберт Фицо.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо был ранен после заседания правительства, которое прошло в городе Гандлова, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Plus jeden den.

По данным источника, политик получил около трех ранений, предположительно в конечность, грудь и живот.

В МВД Словакии подтвердили, что на премьер-министра страны совершено покушение, но подробности инцидента не уточняются.

На данный момент Фицо госпитализирован, его состояние оценивается как крайне тяжелое.

В феврале 2024 года политик заявлял, что поддерживает допуск российских и белорусских атлетов к участию в летней Олимпиаде-2024 в Париже.

«Если речь идет об Олимпиаде, то представьте себе, что в какой-то спортивной дисциплине первые места занимают абсолютные мировые лидеры из России или Белоруссии. Вы им запретите участвовать в соревновании, и выиграет кто-то другой, кто иначе с минимальной долей вероятности стал бы победителем. Какова в этом случае цена такой золотой медали?» — говорил Фицо.

59-летний Фицо является премьер-министром Словакии с октября 2023 года, до этого он занимал этот пост в периоды с 2006 по 2010 и с 2012 по 2018 год.

Источник: ТАСС
9
Читайте также
Фьюри и Усик проведут бой по боксу 18 мая в Эр-Рияде
«Балтика» обыграла «Спартак» и вышла в суперфинал Кубка России
Путин назначил врио губернаторов пяти регионов РФ
Классен и Рябчук — полный провал, Мартинс и Бонгонда разочаровали. 7 футболистов, от которых «Спартаку» нужно будет избавиться летом
СМИ узнали о нескольких обысках по делу начальника кадрового главка МО Кузнецова
В центре Москвы обнаружили тело мужчины со следами жестокого избиения
Популярное видео
«Ак Барс» назвал новый тренерский штаб
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
Канада — Австрия: чемпионат мира, видеообзор матча
Польша — Франция: чемпионат мира, видеообзор матча
Дания — Норвегия: чемпионат мира, видеообзор матча
Казахстан — Латвия: чемпионат мира, видеообзор матча
«Оффершит «Металлурга» — нехорошая история»
Есмантович: ЦСКА, будущее КХЛ, отношения с ИИХФ
Валерий Ничушкин опять подвел команду / Закрытие сезона КХЛ
«Колорадо» — «Даллас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
Швейцария — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Германия — Швеция: чемпионат мира, видеообзор матча
США — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Норвегия — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
Зарплата Козлова, назначение Гру, трансферы вратарей: итоги недели
«Эдмонтон» — «Ванкувер»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Бостон» — «Флорида»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 2
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Путин поблагодарил Матыцина за работу

Звезда американского футбола сравнил Путина и Байдена