Премьер-министр Словении поблагодарил Баха за допуск россиян на Олимпиаду

Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил признательность президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху за допуск россиян и белорусов до Олимпиады в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Немец встретился с мировыми лидерами на генеральной ассамблее ООН. С Голобом, в частности, глава МОК обсудил вклад спорта в дело мира. Политик положительно оценил решение организации допустить российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе. Также Голоб поблагодарил Баха за организцию Олимпиады.