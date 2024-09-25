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Олимпиада

Сегодня, 19:55

Премьер-министр Словении поблагодарил Баха за допуск россиян на Олимпиаду

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Премьер-министр Словении Роберт Голоб выразил признательность президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху за допуск россиян и белорусов до Олимпиады в Париже, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МОК.

Немец встретился с мировыми лидерами на генеральной ассамблее ООН. С Голобом, в частности, глава МОК обсудил вклад спорта в дело мира. Политик положительно оценил решение организации допустить российских и белорусских спортсменов до Игр в Париже в нейтральном статусе. Также Голоб поблагодарил Баха за организцию Олимпиады.

Игры в Париже завершились 11 августа. Россию на турнире представляли 15 спортсменов. Единственную медаль — серебрянную — завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в женском парном разряде.

Источник: ТАСС
Томас Бах
МОК

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