Песков: «Никак не отношусь к победе Трампа. У нас своя повестка»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией отреагировал на результаты президентских выборов в США.

«Я никак не отношусь к победе Трампа (смеется). И у нас своя повестка дня. Мы сегодня спустили ледокол «Арктика» на воду. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово, а к победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали», — сказал Песков в рамках марафона «Знание.Первые».

Ранее стало известно, что Трамп получил 277 голосов выборщиков, победив на выборах в США. Для победы нужно было набрать 270 голосов. Представитель Демократической партии Камала Харрис получила 224 голоса.

Дональд Трамп стал президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 года по январь 2021 года.