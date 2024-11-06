Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 18:30

Песков: «Никак не отношусь к победе Трампа. У нас своя повестка»

Песков прокомментировал победу Трампа на выборах в США
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Песков.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков с иронией отреагировал на результаты президентских выборов в США.

«Я никак не отношусь к победе Трампа (смеется). И у нас своя повестка дня. Мы сегодня спустили ледокол «Арктика» на воду. Это для нас важнее. Вот к этому я отношусь здорово, а к победе Трампа должны относиться американцы, которые за него голосовали», — сказал Песков в рамках марафона «Знание.Первые».

Босс UFC Дана Уайт рад фактической победе Дональда Трампа на&nbsp;президентских выборах в&nbsp;США. «Это карма». Как мир спорта отреагировал на триумф Трампа на выборах президента США

Ранее стало известно, что Трамп получил 277 голосов выборщиков, победив на выборах в США. Для победы нужно было набрать 270 голосов. Представитель Демократической партии Камала Харрис получила 224 голоса.

Дональд Трамп стал президентом США во второй раз. Первый президентский срок политика длился с января 2017 года по январь 2021 года.

Дональд Трамп

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
СМИ узнали о «списке мести» Трампа на случай победы на выборах президента
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Теннисисты Анастасия Потапова и Александр Шевченко разводятся
Инфантино, Уайт и Пол отреагировали на победу Трампа на выборах президента США
Макрон рассказал о целях Франции и Германии после победы Трампа
Мбаппе невзлюбили в «Реале»: Анчелотти считает его проблемой, команда не зовет на ужины
Сегодня
Вчера
Неделя