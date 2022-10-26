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Сегодня, 02:05

Президент Белоруссии Лукашенко подписал указ о выдаче гражданства пятерым российским спортсменам

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о выдаче белорусского гражданства 355 человекам, в том числе пятерым российским спортсменам.

«Белорусские паспорта получат и пятеро представителей различных видов спорта, прибывших в нашу страну из России. Все они уже показали свое мастерство на белорусских спортивных аренах», — говорится в сообщении на сайте президента Белоруссии.

По словам начальника департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексея Бегуна, с августа прошлого года гражданами страны стали 5 685 иностранцев, из которых 3 385 человек получили гражданство по указу главы государства.

Александр Лукашенко
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