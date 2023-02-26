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Сегодня, 12:56

Президент Донецкой Федерации футбола: «У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину»

Президент Донецкой Федерации футбола рассказал о мобилизованных футболистах и тренерах
Мария Куцубеева
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент Донецкой Федерации футбола Павел Давыденко на турнире, посвященному Дню защитника Отечества, рассказал о своем отношении к мобилизации.

— Когда осенью началась волна мобилизации, из многих клубов ПФЛ, ФНЛ было отправлено на проведение СВО достаточно большое количество футболистов. Как с этим обстоят дела в Донецке?
— У нас мобилизация началась 22 февраля, многие футболисты защищают нашу родину. К сожалению, есть погибшие — и среди тренерского состава. Мой ближайший соратник, главный тренер футбольного клуба «Бажановец» Игорь Валентинович Швыдько погиб под Херсоном. Есть люди, многие воюют. У нас была мобилизация, люди пошли защищать свою родину. Это факты, многие из них герои, проходили службу в батальоне «Пятнашка». Мобилизация к нам пришла раньше, чем к вам.

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