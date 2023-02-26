Президент Донецкой Федерации футбола Павел Давыденко на турнире, посвященному Дню защитника Отечества, рассказал о состоянии стадионов в Донецке.

— В каком состоянии находится сейчас инфраструктура — стадионы, поля?

— Они требуют вложений, как и на «Донбасс Арене», там нужен капитальный ремонт. Буквально неделю назад говорил нашим друзьям, что к нам в офис были прилеты, за две минуты выпустили 40 ракет. Приветы попали по стадиону «Олимпийский», который рядом с «Донбасс Ареной» и второй по значимости после него в Донецке, который принимал и чемпионат мира по легкой атлетике среди юношей. Все-таки и «Шахтер» до перехода на «Донбасс Арену» принимал на этом стадионе матчи Лиги чемпионов. Это уже третий прилет за последний год.

— Сумму не подсчитывали?

— Я не настолько компетентен в этих вопросах. Для этого есть другие организации, есть Минспорта, а мы все-таки общественная организация, которая занимается развитием футбола. Министерство во всем нам помогает и старается идти нам на встречу, но этот вопрос достаточно трудоемкий. У нас есть и другие стадионы, которые принимали матчи Премьер-лиги Украины, там достаточно высокий уровень. Возвращаясь к вопросу об участии в ФНЛ, пройти аттестацию достаточно тяжело. Все-таки мы стремимся к этому, но давайте идти эволюционным путем, поэтапно.