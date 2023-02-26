Давыденко: «Несмотря на боевые действия, мы продолжаем заниматься футболом по мере возможности»

Президент Донецкой Федерации футбола Павел Давыденко на турнире, посвященному Дню защитника Отечества, рассказал, почему дети не приезали в Тулу на учебно-тренировочные сборы.

— Сегодня на турнир должны были подъехать дети. Почему их нет?

— Вообще мы находимся сейчас в Туле. Приехали по приглашению правительства Тульской области. Нам организовали небольшие учебно-тренировочные сборы. Условия хорошие. Спасибо губернатору Тульской области. Очень наши ребята хотели приехать сюда на турнир пообщаться с легендами советского футбола, потому что для нас сейчас это очень важно. Ребята должны видеть, к чему стремиться. Прикоснуться к легенде дорогого стоит. У нас шесть делегаций по всей России. Всегда в разных городах приходят сборы. У них встреча с патриархом в Храме Христа Спасителя. Поэтому не получилось приехать. Ребята очень хотели, для них это была бы большая радость.

— Детям были переданы подарки?

— Да. Это форма, мячи. Мы сейчас в этом очень нуждаемся. Несмотря на боевые действия, которые проходят на территории ДНР, мы продолжаем заниматься футболом по мере возможности. У нас дети занимаются дистанционно. Мы 22 февраля провели большой турнир в городе Комсомольском, в котором приняло участие 14 команд. Уровень, несмотря на то что ребята занимаются дистанционно, достаточно неплохой.