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Сегодня, 16:44

Президент Федерации бокса Ангарска получил ранение в перестрелке

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов был ранен в перестрелке, сообщают «Известия».

По информации источника, Ракислов вместе с приятелем находился в одном из кафе города. После этого в заведение пришел спортивный функционер Василий Мурачев. Между ними завязался конфликт, который завершился стрельбой.

Ракислов получил травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног. Его приятель Оганез Туманян был доставлен в больницу с несколькими огнестрельными ранениями, где позже скончался.

Источник: https://iz.ru/1531784/2023-06-20/prezidenta-federatcii-boksa-angarska-ranili-v-perestrelke
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