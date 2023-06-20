Президент Федерации бокса Ангарска получил ранение в перестрелке

Президент Федерации бокса Ангарска Александр Ракислов был ранен в перестрелке, сообщают «Известия».

По информации источника, Ракислов вместе с приятелем находился в одном из кафе города. После этого в заведение пришел спортивный функционер Василий Мурачев. Между ними завязался конфликт, который завершился стрельбой.

Ракислов получил травматическое и огнестрельное ранение грудной клетки и обеих ног. Его приятель Оганез Туманян был доставлен в больницу с несколькими огнестрельными ранениями, где позже скончался.