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Сегодня, 20:53

Путин: «Нужно создать условия для максимально бесплатного занятия физкультурой и спортом в России»

Владимир Путин.
Фото Kremlin.ru
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Президент РФ Владимир Путин сделал поручение относительно развития физической культуры и спорта в России.

«Нам нужно стремиться к тому, чтобы как можно больше людей в стране занимались физической культурой и спортом, как можно больше! Нужно для этого создавать условия. Все мероприятия, направленные на решение именно этой задачи, должны быть, безусловно, отфинансированы государством», — приводит ТАСС слова Путина на совещании с членами правительства.

Глава государства также отметил, что нужно создать условия для бесплатного занятия физической культурой и спортом.

«Надо относиться к этому положительно и поддерживать все спортивные организации, но создать условия для максимально бесплатного занятия физической культурой и спортом — это наша абсолютная задача», — сказал Путин.

Ранее президент РФ поручил Министерству спорта представить предложения по повышению доступности занятий спортом.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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