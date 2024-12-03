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Сегодня, 12:33

Президент России Путин поручил увеличить отчисления букмекеров на развитие спорта

Диана Андрющенко
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Президент России Владимир Путин поручил увеличить отчисления букмекеров на развитие спорта.

Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта опубликовали на сайте Кремля.

«Правительству совместно с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных: на поэтапное увеличение размера целевых отчислений от азартных игр, уплачиваемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, с 1 января 2026 года и с 1 января 2028 года соответственно до 2,25 и 2,5 процента от выручки, полученной такими организаторами», — написано в документе.

Срок исполнения — 15 июля 2025 года, ответственные — премьер-министр России Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Как сообщалось ранее, Владимир Путин поручил правительству создать национальный центр спорта, запустить с 2025 года программу «Земский тренер», а также рассмотреть вопросы о сохранении автономности ОКР.

Источник: Kremlin.ru
Владимир Путин
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