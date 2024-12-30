Путин учредил стипендию для олимпийцев и их тренеров

Президент России Владимир Путин учредил стипендии для граждан, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению. Об этом сообщается в соответствующем документе, который опубликован на сайте правовой информации.

На выплаты могу претендовать олимпийцы и паралимпийцы, а также победители всероссийских и международных турниров.

Максимальная сумма выплаты составляет 60 тысяч рублей в месяц, а индексация будет происходить с учетом уровня инфляции. Всего предусмотрено четыре тысячи стипендий.