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Сегодня, 18:32

Путин учредил стипендию для олимпийцев и их тренеров

Руслан Минаев
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Президент России Владимир Путин учредил стипендии для граждан, имеющих высокие спортивные результаты или способствовавших их достижению. Об этом сообщается в соответствующем документе, который опубликован на сайте правовой информации.

На выплаты могу претендовать олимпийцы и паралимпийцы, а также победители всероссийских и международных турниров.

Максимальная сумма выплаты составляет 60 тысяч рублей в месяц, а индексация будет происходить с учетом уровня инфляции. Всего предусмотрено четыре тысячи стипендий.

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