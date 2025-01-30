Трамп о передаче тел погибших россиян в авиакатастрофе: «США окажет содействие России»

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона уже связалась с Россией по поводу передачи останков погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном россиян.

«Мы уже связались [по этому вопросу] с Россией». Ответ «да». Мы окажем содействие», — цитирует ТАСС Трампа.

Пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

По информации СМИ, на борту были чемпионы мира 1994 года в парном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.