Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были граждане России.

Пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Глава американского государства отметил, что трагедия затронула многие семьи, в том числе иностранные, и выразил им соболезнования.

«Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке, и в России. Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей», — приводит ТАСС слова Трампа.

Ранее директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель чемпионов мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Также на борту самолета находилась бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.