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Сегодня, 19:48

Трамп подтвердил гибель россиян в авиакатастрофе над Вашингтоном

Руслан Минаев
Дональд Трамп.
Фото Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Белом доме подтвердил, что среди погибших в авиакатастрофе над Вашингтоном были граждане России.

Пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение, столкнувшись с военным вертолетом. После столкновения оба борта упали в реку Потомак.

Глава американского государства отметил, что трагедия затронула многие семьи, в том числе иностранные, и выразил им соболезнования.

«Их родные сейчас скорбят в Уичито, Канзасе, здесь, в Вашингтоне, и по всей Америке, и в России. Также среди пассажиров была российская группа очень талантливых людей», — приводит ТАСС слова Трампа.

Вадим Наумов и&nbsp;Евгения Шишкова. Наумовы и другие фигуристы — жертвы авиакатастрофы в США. Что известно о погибших

Ранее директор спортивного клуба Бостона подтвердил гибель чемпионов мира 1994 года в парном катании Евгении Шишковой и Вадима Наумова. Также на борту самолета находилась бронзовый призер чемпионата СССР Инна Волянская.

Источник: ТАСС
Дональд Трамп
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