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23 марта, 17:42

Глазунова о теракте в «Крокусе»: «Мы выбежали из здания группой в 30 человек»

Виктория Кравченко
Анастасия Глазунова.
Фото Соцсети
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Находившаяся в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время теракта призер чемпионата мира по бальным танцам Анастасия Глазунова рассказала о деталях инцидента. В месте трагедии девушка находилась вместе с мужем.

«После поступления сигнала от организаторов соревнования о происходящем мы оповестили всех, кто был рядом, и группой ориентировочно в 30 человек выбежали из здания. Выражаем соболезнования всем пострадавшим в этой ужасной трагедии...» — цитирует Глазунову RT.

Вечером 22 марта в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Террористы устроили стрельбу из автоматического оружия, в здании произошел взрыв, начался пожар. По последним данным СК, погибли 133 человека.

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