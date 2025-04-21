Производственный календарь 2025: праздничные дни в мае, когда отдыхаем и работаем

Майские праздники 2025: как отдыхаем на 1 Мая и День Победы

Майские праздники в 2025 году продлятся восемь дней.

Праздник весны и труда (1 мая)

Праздник весны и труда, который ежегодно отмечается 1 мая, в 2025-м выпадает на четверг. В связи с этим у россиян будет четыре выходных дня, которые продлятся с 1 мая (четверг) по 4 мая (воскресенье) включительно. Рабочими днями на неделе будут дни с 28 апреля (понедельник) по 30 апреля (среда). Первым рабочим днем после праздничных выходных станет понедельник, 5 мая.

День Победы (9 Мая)

День Победы, который ежегодно отмечается 9 мая, в 2025 году приходится на пятницу. Но россияне начнут отдыхать уже в четверг, 8 мая, за счет перенесенного с 23 февраля (День защитника Отечества) выходного. Таким образом, праздники в честь Дня Победы продлятся с 8 мая (четверг) по 11 мая (воскресенье). Перед праздничными выходными будет трехдневная рабочая неделя с 5 мая (понедельник) по 7 мая (среда). Первым рабочим днем после длинных выходных станет 12 мая (понедельник).

В мае 2025 года будет 18 рабочих и 13 выходных и праздничных дней.