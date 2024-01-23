Сколько дней, рабочих и выходных в феврале 2024 года

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2024 год является високосным, поэтому в феврале будет на один рабочий день больше, чем в 2023-м. Во втором месяце нового года запланировано всего 20 рабочих и 9 выходных дней.
В связи с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, состоятся нерабочие дни. В 2024 году праздник выпадает на пятницу. С учетом последующих выходных в субботу и воскресенье россияне будут отдыхать всего три дня: 23, 24 и 25 февраля.
При этом четверг, 22 февраля, станет сокращенным рабочим днем. Так как год високосный, в феврале будет 29 дней, в том числе 20 рабочих и 9 выходных и праздничных.
При этом, в некоторых регионах могут быть дополнительные нерабочие дни в честь местных праздников.
Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия