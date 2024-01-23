Сколько дней, рабочих и выходных в феврале 2024 года

2024 год является високосным, поэтому в феврале будет на один рабочий день больше, чем в 2023-м. Во втором месяце нового года запланировано всего 20 рабочих и 9 выходных дней.

В связи с Днем защитника Отечества, который ежегодно отмечается 23 февраля, состоятся нерабочие дни. В 2024 году праздник выпадает на пятницу. С учетом последующих выходных в субботу и воскресенье россияне будут отдыхать всего три дня: 23, 24 и 25 февраля.