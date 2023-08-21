Календарь праздничных и выходных дней 2024 года: актуальная версия

Производственный календарь: когда будем отдыхать и работать в 2024 году

В следующем году нас ждут длинные майские и три шестидневные рабочие недели.

Список праздников и выходных в 2024 году утвержден Правительством России. Производственный календарь помогает правильно рассчитать заработную плату и отпускные.

В следующем году россияне будут работать 248 дней и 118 отдыхать. 2024 год будет високосным, за счет чего в сравнении с 2023-м на один рабочий день будет больше.

Новогодние праздники

Новогодние каникулы продлятся 10 дней (с 1 по 8 января). Так как 6 и 7 января выпадают на выходные, их перенесли на 10 мая и 31 декабря. Первым рабочим днем в 2024 году станет 9 января, вторник. Так в январе будет 31 день, из которых 17 рабочих и 14 выходных и праздничных.

День защитника Отечества 23 февраля

С 23 по 25 февраля будут выходные в честь Дня защитника Отечества. Россияне отдохнут три дня, а 22 февраля станет сокращенным рабочим днем. Так как год високосный, в феврале будет 29 дней, из которых 20 рабочих и 9 выходных и праздничных.

Фото Global Look Press

Международный женский день 8 марта

С 8 по 10 марта будут выходные в связи с Международным женским днем. Также 7 марта станет сокращенным рабочим днем. В марте будет 31, из которых 20 рабочих и 11 выходных и праздничных.

Праздник Весны и Труда 1 мая

В апреле 2024-го будет одна шестидневная рабочая неделя (с 22 по 27 апреля), 27 апреля выпадает на субботу, а следом уже идут длинные выходные. Выходными назначены следующие даты: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

День Победы 9 мая

С 9 по 12 мая в стране будут отдыхать в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. 8 мая станет сокращенным рабочим днем.

Фото Global Look Press

День России 12 июня

В 2024-м отдыхать на День России россияне будут только один день — 12 июня (среда). 11 июня станет сокращенным рабочим днем.

День народного единства 4 ноября

В конце октября и начале ноября будет вторая шестидневная рабочая неделя за год — с 28 октября по 2 ноября. Выходными объявлены 3 и 4 ноября в связи с Днем народного единства.

Новогодние праздники 2024 и выходные в декабре

В декабре будет 31 день, из которых 21 рабочий и 10 выходных и праздничных. В конце года россияне будет работать шестидневную рабочую неделю (с 23 до 28 декабря). Выходными станут 29, 30 и 31 декабря. После начнутся новогодние каникулы.