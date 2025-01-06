Прокуратура Амстердама ожидает судебного разбирательства по делу Промеса в Дубае

Пресс-служба прокуратуры Амстердама в комментарии для «СЭ» отреагировала на информацию о возможном возвращении нападающего «Спартака» Квинси Промеса в Россию.

Ранее «СЭ» сообщил, что следующее слушание по делу Промеса в суде ОАЭ должно состояться в конце января. С высокой долей вероятности после этого заседания Квинси будет разрешено покинуть территорию страны.

«Как было подтверждено ранее, Нидерланды подали запрос на экстрадицию Квинси Промеса. Однако на данный момент мы не можем углубляться в этот вопрос, поскольку он находится на рассмотрении суда в Дубае. Мы благоразумно воздерживаемся от обсуждения домыслов и слухов и ожидаем судебного разбирательства в Дубае», — сообщили «СЭ» в прокуратуре Амстердама.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 и с 2021 по 2024 год. В феврале 2024-го он был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с красно-белыми, из-за того, что попал в аварию и скрылся с места ДТП. В марте Нидерланды затребовали выдачи футболиста, из-за чего он не смог покинуть ОАЭ даже после закрытия дела о ДТП.

Осенью 2024 года 33-летний нидерландец присоединился к клубу из второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».