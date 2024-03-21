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21 марта, 12:57

Прокуратура Камчатки взяла под контроль расследование дела о гибели туристов

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Прокуратура Камчатского края заявила, что проконтролирует результаты расследования уголовного дела по факту гибели туристов на Камчатке.

«Городская прокуратура Елизово поставила на контроль результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности повлекших по неосторожности смерть двух лиц) в отношении индивидуального предпринимателя, организовавшего тур и 32-летнего мужчины, возглавившего тургруппу. В ходе расследования будет дана оценка степени виновности каждого, а также осуществлены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — заявили «Газете.Ru» в прокуратуре.

Инцидент произошел 18 марта. Из-за сильного ветра группа туристов укрылась в расщелине пещеры рядом с Красноармейским перевалом. Там них сошла лавина. Из-под завалов смогли выбраться 9 из 11 человек.

Источник: «Газета.Ru»
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