Прямая линия с Путиным: какие темы может затронуть президент? Нужно ли россиянам ехать на Олимпиаду?

14 декабря, сегодня, президент России Владимир Путин выступит на специальной пресс-конференции, где ответит на вопросы граждан и журналистов в рамках прямой линии. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» начнется в 12.00 по московскому времени.

Видеотрансляцию прямой линии с Владимиром Путиным покажут на федеральных каналах Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ и ОТР. Увидеть в прямом эфире «Итоги года с Владимиром Путиным» можно будет также в соцсети «ВКонтакте» в группах российских телеканалов.

Модераторами прямой линии президента РФ выступят журналист ВГТРК Павел Зарубин и ведущая Первого канала Екатерина Березовская.

Ожидается, что Владимир Путин ответит на вопросы о развитии спорта в России и выскажет свое мнение об участии атлетов в летней Олимпиаде-2024 в Париже. Кроме того, во время пресс-конференции могут обсудить темы недопуска спортсменов к международным турнирам, потенциал Игр дружбы и многое другое.

По данным СМИ, Владимиру Путину поступило более 2 миллионов вопросов. Президент России выступит на прямой линии впервые с 2021 года.