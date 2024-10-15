ПСБ открыл 23-й Центр уличного баскетбола в России и третий в Центральном федеральном округе

Председатель ПСБ Петр Фрадков посетил Владимирскую область с рабочим визитом, в ходе которого провел встречу с главой региона Александром Авдеевым и принял участие в совещании регионального правительства. Во время поездки во Владимире также был открыт Центр уличного баскетбола ПСБ.

В торжественной церемонии приняли участие Петр Фрадков и Александр Авдеев, а также заместитель председателя ПСБ Айрат Гаскаров, вице-президент — директор департамента корпоративной культуры и устойчивого развития ПСБ Рубен Бегунц, вице-президент — директор центра инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства ПСБ Дмитрий Федорищев, и.о. министра физической культуры и спорта Владимирской области Наталья Федорова и исполнительный директор РФБ Владимир Дячок.

Центр построен для проведения тренировок, подготовки спортсменов и организации соревнований любого уровня — от региональных до международных. Он стал третьим в Центральном федеральном округе и 23-м спортивным объектом в России, которые банк построил в рамках Первого Всероссийского спортивного проекта «ПСБ — Детям» при поддержке РФБ.

«Открытие нового Центра уличного баскетбола во Владимире совпало с еще одним исторически важным для региона событием: впервые женская студенческая баскетбольная команда Владимира получила статус профессиональной, выиграла высшую лигу и в этом сезоне начала выступление в суперлиге, — отметил Петр Фрадков. — Уверен, эти события вдохновят юных спортсменов тренироваться в родном регионе, добиваться высоких результатов, а также пробудят интерес к этому зрелищному, общедоступному и перспективному виду спорта у подрастающего поколения. На подобных уличных баскетбольных площадках и начинался путь чемпионов — российских олимпийских призеров».

«В баскетбол во Владимирской области играют почти 100 лет. Сейчас в регионе им занимаются больше 16 тысяч человек. Мы поддерживаем все виды спорта и гордимся победами наших атлетов, при этом большое внимание уделяем и развитию массового спорта. Здоровье подрастающего поколения — в приоритете. Уверен, что новая площадка станет точкой притяжения, в том числе молодежи. Благодарю партнеров из ПСБ за реализацию такого важного проекта на владимирской земле», — высказался Александр Авдеев.

«Строительство центров уличного баскетбола — важная социальная инициатива, направленная на повышение популярности спорта в регионах нашей страны. Являясь одним из самых доступных видов спорта, баскетбол становится для многих ребят стартовой точкой к новым значимым победам и достижениям. Недаром про баскетбол 3х3 говорят: «С улиц — на Олимпиады». Все начинается с «коробки» под окном, и теперь благодаря инициативе ПСБ у нас есть возможность строить не просто «коробки», а современные комфортные площадки под открытым небом: с эргономичным покрытием, кортами 5х5 и 3х3, трибунами и уличными тренажерами, — прокомментировал президент Российской Федерации баскетбола заслуженный мастер спорта России Андрей Кириленко. — Я рад, что мы открываем новый центр во Владимире — городе, где динамично развивается женский баскетбол и чья команда «Владимирские львицы» радует и удивляет своими победами. Желаю региону дальнейших успехов на спортивном поприще».

Специально для юных баскетболистов заслуженный мастер спорта России чемпион Европы по баскетболу Алексей Саврасенко и мастер спорта России международного класса победитель Евролиги ФИБА Алена Кириллова провели автограф-сессию, во время которой поделились с ребятами секретами профессионального мастерства. Также все желающие в зоне интерактивного баскетбола могли попробовать свои силы и посоревноваться с другими участниками.