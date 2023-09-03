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ПСБ открыл Центры уличного баскетбола в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

ПСБ открыл центры уличного баскетбола в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР.
Фото пресс-служба ПСБ
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ПСБ открыл в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также Херсонской и Запорожской областях Центры уличного баскетбола в рамках «Первого Всероссийского Спортивного Проекта «ПСБ — Детям». Банк оказывает всестороннюю финансовую поддержку жителям и бизнесу новых субъектов России, также активно участвует в развитии социальной инфраструктуры регионов.

В торжественной церемонии открытия спортивного центра в Луганске приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, председатель ПСБ Петр Фрадков, врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник, а также чемпион Европы, шестикратный чемпион России по баскетболу, трехкратный победитель баскетбольной Евролиги Алексей Саврасенко.

ПСБ также открыл многофункциональные спортивные центры в Донецке, Мелитополе и Скадовске. В церемониях открытия приняло участие руководство банка и субъектов. Теперь жителям доступна целая сеть площадок уличного баскетбола, где тренироваться могут и взрослые, и дети разного уровня подготовки.

Все Центры уличного баскетбола имеют удобное расположение, занимают площадь порядка 2 тысяч кв.м каждый и соответствуют всем стандартам ФИБА, на них можно проводить соревнования любого уровня — от любительских до профессиональных. В каждом центре пять площадок для игры в баскетбол 3х3 с современным наливным покрытием, универсальной разметкой и трибунами для болельщиков, а также пространство для занятий гимнастикой с уличными тренажерами. Площадка доступна всем желающим.

— Спорт — это неотъемлемый элемент активного и здорового образа жизни, он закаляет характер, укрепляет волю, прививает жажду к победе и учит действовать на результат как самостоятельно, так и в тесном взаимодействии с командой. ПСБ уделяет особое внимание развитию спортивной инфраструктуры в российских регионах и популяризации массового спорта в стране. Объединив усилия с руководством республик и областей, мы вместе создаем комфортную среду для жизни и досуга, и я уверен, что площадки станут центром притяжения для детей и взрослых, позволят играть, развиваться, станут трамплином для профессиональной карьеры ребят и первым шагом к олимпийским победам, — подчеркнул Петр Фрадков.

С открытием четырех новых площадок количество центров по программе «ПСБ — Детям» достигло семнадцати. Масштабный проект реализуется банком при поддержке РФБ и регионов РФ с 2019 года.

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баскетбол
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