ПСБ поддержит развитие Республики Карелия и региональный спорт

Председатель ПСБ Петр Фрадков в ходе визита в Республику Карелия провел рабочую встречу с главой региона Артуром Парфенчиковым. Руководители банка и республики обсудили вопросы укрепления социально-экономического сотрудничества, в том числе в области комплексного обслуживания предприятий и работников бюджетного сектора, благотворительные и спортивные проекты.

В рамках своего визита Петр Фрадков, являющийся председателем попечительского совета Всероссийской федерации легкой атлетики и членом Совета при Президенте РФ по развитию физической культуры и спорта, совместно с главой региона встретился с министром образования и спорта Республики Карелия Романом Голубевым, президентом Карельской Региональной Федерации легкой атлетики Сергеем Воробьевым, ректором Петрозаводского государственного университета Анатолием Ворониным.

Участники встречи рассмотрели перспективы развития легкой атлетики в Республике Карелия, факторы для дальнейшего развития этого вида спорта в регионе, а также остановились на возможных мерах поддержки общественной организации.

Петр Фрадков вместе с Артуром Парфенчиковым, Романом Голубевым и Сергеем Воробьевым посетили некоторые городские объекты — легкоатлетический манеж Петрозаводского государственного университета, универсальный легкоатлетический стадион «Юность» и Центральный республиканский стадион «Спартак», оценили текущее состояние спортивной инфраструктуры в республике и обсудили возможности для поступательного расширения профессионального и массового спорта.

«ПСБ уже не первый год сотрудничает с Республикой Карелия и готов участвовать в дальнейшем развитии промышленного потенциала региона. Сегодняшняя встреча позволит укрепить наше партнерство по целому ряду направлений, ускорить реализацию республиканских программ и проектов. Также ПСБ успешно поддерживает популярные массовые спортивные мероприятия, а также реализует собственные проекты для развития спортивной инфраструктуры и популяризации спорта. Мы накопили огромный опыт подготовки и реализации спортивных мероприятий, и уверен, он найдет хорошее применение в республике при поддержке ее руководства. Мы видим особенно внимательное отношение региона к развитию легкой атлетики и созданию необходимых условий для спортсменов для их реализации на всероссийском и международном уровнях», — отметил Петр Фрадков.

«Мы заинтересованы в том, чтобы Карелия стала одним из центров развития легкой атлетики на Северо-Западе. Республика обладает для этого всеми необходимыми компетенциями. Это касается не только детско-юношеского спорта, но и спорта высших достижений, — отметил Артур Парфенчиков. — Если наши проекты, направленные на развитие уже имеющейся базы, найдут поддержку, то Карелия сможет принимать на своей территории соревнования и готовить легкоатлетов самого высокого уровня».