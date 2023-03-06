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Сегодня, 01:00

Психолог Маслах назвала основные признаки эмоционального выгорания

Виктория Кравченко
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Социальный психолог Кристина Маслах назвала основные признаки выгорания: эмоциональное истощение, деперсонализация и обесценивание человеком себя.

Выявить эмоциональное выгорание можно, если у человека присутствует хроническая усталость, апатия, снижение работоспособности, нежелание ходить на работу, участившиеся опоздания, срывы дедлайнов, раздражительность, снижение креативности, снижение либидо, потеря аппетита (или наоборот — переедание), потеря концентрации, злоупотребление алкоголем и психоактивными веществами, депрессия, обесценивание себя и своих достижений и т.д.

Выгорание или истощение вызвано целым комплексом проблем, поэтому и лечится непросто.

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