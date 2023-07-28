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Путин на встрече с президентом Сенегала назвал очень хорошими результаты африканских спортсменов

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин на встрече с лидером Сенегала Маки Салем оценил успехи африканских спортсменов.

«Мы нацелены на развитие контактов в области спорта. В том числе на основе подписанного в феврале 2021 года межведомственного меморандума. Готовы оказывать необходимое содействие и в подготовке сенегальских спортсменов. Хотя не знаю, нуждаются они или нет, потому что спортсмены Африки демонстрируют очень хорошие показатели», — приводит слова Путина ТАСС.

Встреча между лидерами стран прошла в рамках саммита Россия — Африка, который проходит в Санкт-Петербурге с 27 по 28 июля.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
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