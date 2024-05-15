Путин назвал нынешние времена непростыми для российского спорта

Президент России Владимир Путин заявил, что российский спорт переживает непростые времена.

15 мая президент РФ встречается с экс-министром спорта России Олегом Матыциным.

«Времена непростые. В том числе и для российского спорта. Но вам удалось выстроить работу таким образом, чтобы ничего у нас не «затухало», что называется, а, наоборот, развивалось, причем развивалось активно», — приводит слова Путина ТАСС.

14 мая Путин подписал указ о назначении Михаила Дегтярева на пост главы Министерства спорта РФ. С 2021 года Дегтярев занимал пост губернатора Хабаровского края.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске на Олимпиаду-2024 спортсменов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом российских и белорусских атлетов не допустят на церемонию открытия Олимпиады, также они не будут упомянуты в медальной таблице.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Всего на Олимпиаде будет разыграно 329 комплектов наград в 32 видах спорта.