Путин обсуждал с Си Цзиньпином вопрос олимпийского перемирия

Президент России Владимир Путин сообщил, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал инициативу главы Франции Эммануэля Макрона по олимпийскому перемирию на время Игр-2024 в Париже.

« Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными. И не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо », — приводит слова Путина ТАСС.