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Сегодня, 13:52

Путин обсуждал с Си Цзиньпином вопрос олимпийского перемирия

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Президент России Владимир Путин сообщил, что во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином обсуждал инициативу главы Франции Эммануэля Макрона по олимпийскому перемирию на время Игр-2024 в Париже.
«Принципы олимпизма, и в том числе олимпийского перемирия, являются очень правильными. И не случайно они на протяжении веков вырабатывались мировым сообществом. Правда, мало кто и когда придерживался этого принципа, за исключением Древней Греции, но в целом сама по себе идея очень правильная и конструктивная. Вопрос в том, что именно сегодняшние международные спортивные чиновники нарушают принципы, нарушают принцип Олимпийской хартии сами. Они сами политизируют спорт, что совершенно недопустимо», — приводит слова Путина ТАСС.
По словам президента РФ, для начала зарубежные чиновники сами должны начать соблюдать правила, а потом требовать чего-то от других.
«А в целом спорт, безусловно, развивается, будет развиваться. Не знаю уж, как под руководством таких чиновников сегодня будет чувствовать себя олимпийское движение», — добавил Путин.
Идея олимпийского перемирия, продвигаемая Макроном, вошла в число тем для обсуждения во время визита во Францию Си Цзиньпина. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что официальных предложений от Парижа не поступало.
Источник: ТАСС
Владимир Путин
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