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Сегодня, 16:35

Путин поблагодарил Матыцина за работу

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент России Владимир Путин поблагодарил за работу бывшего министра спорта РФ Олега Матыцина.

Путин 15 мая проводит встречу с экс-министром спорта.

«Олег Васильевич, хочу поблагодарить вас за работу в правительстве, за совместную работу. Хочу вас проинформировать, что принято решение наградить вас государственной наградой за все, что сделано», — приводит слова Путина ТАСС.

59-летний Матыцин занимал пост министра спорта с января 2022 года. 11 мая стало известно, что он не вошел в состав нового кабинета министров.

Новым главой Министерства спорта РФ стал Михаил Дегтярев. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.

Также Путин заявил, что в России необходимо еще многое сделать для развития в сфере массового спорта.

Источник: ТАСС
Владимир Путин
Михаил Дегтярев
Олег Матыцин
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