Путин поблагодарил Матыцина за работу

Президент России Владимир Путин поблагодарил за работу бывшего министра спорта РФ Олега Матыцина.

Путин 15 мая проводит встречу с экс-министром спорта.

«Олег Васильевич, хочу поблагодарить вас за работу в правительстве, за совместную работу. Хочу вас проинформировать, что принято решение наградить вас государственной наградой за все, что сделано», — приводит слова Путина ТАСС.

59-летний Матыцин занимал пост министра спорта с января 2022 года. 11 мая стало известно, что он не вошел в состав нового кабинета министров.

Новым главой Министерства спорта РФ стал Михаил Дегтярев. Ранее он занимал пост губернатора Хабаровского края.

Также Путин заявил, что в России необходимо еще многое сделать для развития в сфере массового спорта.