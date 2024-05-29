Путин поддержал идею создать комплексную государственную программу по спорту

Сегодня, 18:57
Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать отдельную комплексную государственную программу по спорту, сообщает ТАСС.
Данное предложение на расширенном заседании совета по нацпроектам выдвинул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Он отметил, что сначала планировалось включить спортивный федеральный проект в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Однако, по его мнению, лучше было бы сформировать отдельную госпрограмму, куда бы вошли и мероприятия по массовому спорту, и крупные спортивные состязания, и подготовка резерва, и развитие спортивной инфраструктуры.
«Мы с вами в общих чертах это обсуждали. Давайте, хорошо, так и сделаем», — согласился с предложением Чернышенко Путин.
Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев также поддержал идею вице-премьера.