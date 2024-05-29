Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Главная
Общество

Сегодня, 18:57

Путин поддержал идею создать комплексную государственную программу по спорту

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать отдельную комплексную государственную программу по спорту, сообщает ТАСС.

Данное предложение на расширенном заседании совета по нацпроектам выдвинул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что сначала планировалось включить спортивный федеральный проект в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Однако, по его мнению, лучше было бы сформировать отдельную госпрограмму, куда бы вошли и мероприятия по массовому спорту, и крупные спортивные состязания, и подготовка резерва, и развитие спортивной инфраструктуры.

«Мы с вами в общих чертах это обсуждали. Давайте, хорошо, так и сделаем», — согласился с предложением Чернышенко Путин.

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев также поддержал идею вице-премьера.

Источник: https://tass.ru/sport/20940195
Владимир Путин
Дмитрий Чернышенко
Читайте также
Юлия Снигирь снялась в экранизации романа «Мастер и Маргарита»
Швеция и Финляндия негодуют, что России вышла на второе место в рейтинге ИИХФ
AFP рассказало о применении Украиной западного оружия для удара по Кубани
От вечного запаса в России – к величию и Кубку Стэнли? Трудный путь вратаря «Рейнджерс» Шестеркина к мировому признанию
Найденные в подвалах в Крынках тела украинских военных попали на видео
Жительница Петербурга попала в реанимацию из-за загара на солнце
Популярное видео
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

В сети появилась откровенная фотосессия 16-летней Анджелины Джоли