Путин поддержал идею создать комплексную государственную программу по спорту

Президент России Владимир Путин поддержал идею сформировать отдельную комплексную государственную программу по спорту, сообщает ТАСС.

Данное предложение на расширенном заседании совета по нацпроектам выдвинул вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Он отметил, что сначала планировалось включить спортивный федеральный проект в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Однако, по его мнению, лучше было бы сформировать отдельную госпрограмму, куда бы вошли и мероприятия по массовому спорту, и крупные спортивные состязания, и подготовка резерва, и развитие спортивной инфраструктуры.

«Мы с вами в общих чертах это обсуждали. Давайте, хорошо, так и сделаем», — согласился с предложением Чернышенко Путин.

Глава Минспорта РФ Михаил Дегтярев также поддержал идею вице-премьера.