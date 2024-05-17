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Сегодня, 13:48

Путин: «Постоянно увеличиваем число людей, занимающихся спортом»

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Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами Харбинского политехнического университета заявил, что в стране постоянно увеличивается число людей, занимающихся спортом, но их должно быть еще больше.

«Мы так ставим задачу к 2030 году, чтобы минимум 70% населения на систематической основе занималось физической культурой и спортом. Мы постоянно увеличиваем число людей, которые занимаются каждый день, но нужного параметра в 70% пока не достигли. Однако обязательно будем идти к этой цифре», — приводит слова Путина РИА Новости.

По словам президента РФ, для этого государству необходимо создавать хорошие условия для занятий спортом: в частности, обновлять существующую материально-техническую базу. Важно также давать людям стимул, в том числе материальный.

Источник: РИА Новости
Владимир Путин
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